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В Калуге телефонные мошенники обманули пенсионерку на два миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.06.2021 09:49 0 223
В Калуге телефонные мошенники обманули пенсионерку на два миллиона рублей

В Калуге пенсионерка стала очередной жертвой мошенников. Об этом сообщили в УМВД по Калужской области в четверг, 24 июня.

- Как пояснила потерпевшая, на телефон ей поступил звонок с неизвестного номера, - отметили в полиции. - Ответив на него, она услышала мужчину, который представился сотрудником банка и сообщил, что от имени калужанки поступило несколько заявок на кредиты. Женщина сказала, что не подавала никаких заявок, на что незнакомец поинтересовался наличием у нее вкладов. После чего предположил, что вероятнее всего это действуют мошенники, и для предотвращения списания денежных средств со вкладов предложил их перевести на иной якобы безопасный счет.

Позже пенсионерке позвонил еще один мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он подтвердил слова предыдущего собеседника и попросил никому не рассказывать о ситуации.

- Поверив, женщина направилась в отделение банка и сняла со счетов свои накопления, которые затем перевела на озвученные ей реквизиты, - подчеркнули полицейские. - После этого лжесотрудник банка сообщил, что для аннулирования поданных мошенниками заявок калужанке необходимо самой оформить кредиты на те же суммы и также перевести их на якобы безопасный счет, что пенсионерка и сделала, следуя по инструкции звонившего. Общая сумма причиненного ей ущерба составила более 2 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.06.2021 09:49 0 223
Тэги: криминал умвд
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