В Калужской области ссора соседей закончилась поножовщиной

В Малоярославецком районе мужчину подозревают в нападении на своего соседа по коммунальной квартире. Об этом сообщили в УМВД по Калужской области в субботу, 19 июня.

Один из мужчин громко хлопал дверью, что и привело к конфликту. Его соседу шум мешал спать.

- Гражданин, который не смог уснуть из-за грохочущей двери, вышел в общий коридор, чтобы призвать соседа соблюдать тишину и спокойствие, однако беседа между мужчинами не задалась и стремительно переросла в конфликт, в ходе которого шумный сосед быстро заскочил в свою комнату, а затем выбежал из нее, держа в руках нож, которым он и нанес незваному визитеру удар, - отметили в полиции. - Оказавшие свидетелями поножовщины другие жильцы коммунальной квартиры поспешили вызвать бригаду «Скорой помощи». Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где его телесные повреждения были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. Сотрудники больницы сообщили о данном факте в полицию.

Буйный сосед объяснил полицейским, что был пьян и не смог совладать с эмоциями к неприятелю.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас калужанин находится под подпиской о невыезде.