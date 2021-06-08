В калужском магазине нашли контрафакт на миллион рублей

В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту продажи контрафактной продукции, сообщили во вторник, 8 июня, в региональном УМВД.

В полицию Боровского района поступило сообщение о продаже товаров популярных брендов без разрешения, сообщает пресс-служба полиции. В ходе проверки информация подтвердилась.

- Проведенным исследованием установлено, что продукция является контрафактной. Размер ущерба, причиненного правообладателям товарных знаков, составил около 149 тысяч рублей и более 1 миллионов рублей соответственно, - сообщает пресс-служба полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Подозреваемый дал подписку о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время следователи выясняют, откуда у продавцов оказался контрафакт.