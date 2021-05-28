В Калуге мужчину обвиняют в нападении с ножом на 15-летнего подростка на улице Кирова

Между мужчиной и подростком в центре Калуги произошла драка. В порыве гнева мужчина выхватил нож и начал угрожать мальчику, сообщили в пятницу, 28 мая, в УМВД по Калужской области.

Этот инцидент произошел в прошлом году на улице Кирова. Сейчас продолжается расследование. Как отмечают в полиции, 26-летний мужчина и 15-ти летний подросток не были знакомы до этой встречи, а после словесной перепалки взрослый человек перешел к делу и несколько раз ударил мальчика. Потом он достал нож и начал угрожать подростку убийством, считает следствие. Прохожие вызвали полицию.

- Подозреваемый был задержан. Нож также был изъят у него правоохранителями. В настоящее время расследование продолжается, - сообщает пресс-служба полиции.

Возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям: «Хулиганство», «Побои», «Угроза убийством».

За совершение данных преступлений предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.