Калужане перевели мошенникам новый миллион

Ежедневно полицией регистрируются факты мошеннических действий. Так, одной из калужанок позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудницей банка и сообщила, что на потерпевшую оформлен кредит на крупную сумму. Затем незнакомка переключила разговор на мужчину, назвавшимся работником правоохранительной структуры, который в свою очередь уверил калужанку, что это действуют мошенники. Чтобы предотвратить хищение денег, ей необходимо следовать указаниям предыдущей собеседницы. Поверив, калужанка оформила кредитные обязательства, после чего сняла денежные средства через терминал и перевела более 300 тысяч рублей в несколько этапов на 10 озвученных ей реквизитов.

Аналогичным образом более 540 тысяч рублей потерял житель Боровского района.

Еще одна калужанка лишилась своих сбережений, пытаясь заработать на некой торговой бирже. В социальной сети женщина увидела рекламу о дополнительном заработке в виде участия в заключении сделок купли-продажи различных товаров, с последующим получением прибыли. Заинтересовавшись, оставила заявку. Затем с ней связалась неизвестная девушка, которая попросила внести минимальный платеж. В течение нескольких дней потерпевшая при содействии закрепленного за ней «посредника» осуществила ряд сделок. Когда же женщина захотела вывести денежные средства из оборота и сделала соответствующий запрос, ей ответили о необходимости оформить дополнительные ячейки и снова внести на них денежные средства. Поверив, калужанка стала действовать по инструкции собеседника, однако операции по выводу сбережений не прошли. Осознав, что стала жертвой мошенников, потерпевшая обратилась в полицию. Причиненный ей ущерб составил более 500 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

Полиция предупреждает калужан. Необходимо оставаться бдительными при общении с незнакомыми лицами. Не осуществлять по их указанию никаких операций по движению денежных средств. Не сообщать посторонним свои персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые смс-пароли! При запросе по телефону подобной информации незамедлительно нужно прервать разговор. Ваша внимательность и осторожность позволит сохранить ваши сбережения.