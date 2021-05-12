В Калужской области мужчина убил соседку за наведение порчи

В воскресенье, 9 мая, в Медыни убили 62-летнюю женщину. По подозрению в совершении преступления задержан ее 57-летний сосед, сообщает 12 мая калужское региональное управление Следственного комитета.

- По версии следствия, преступление совершил 57-летний сосед погибшей, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, - пояснили в СК. - На допросе мужчина рассказал, что в окно увидел потерпевшую, которая, по его мнению, наводила на него порчу. Мужчина взял нож, подошел к соседке и стал выяснять, зачем она это делает. Женщина засмеялась, после чего подозреваемый нанес ей смертельный удар ножом.

Подозреваемый арестован. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, в том числе назначена психиатрическая экспертиза.