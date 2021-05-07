В Калужской области ветерану отказали в выплате на жилье

В Людиновском районе ветерану боевых действий минтруда отказало в социальной выплате для покупки жилья. Об этом сообщает прокуратура Калужской области в пятницу, 7 мая.

- В соответствии c нормами Федерального закона «О ветеранах» по письменным заявлениям ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года, обеспечение жильем может осуществляться путем предоставления им единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения, - отметили в прокуратуре.

Ветерану должны будут выплатить деньги после вмешательства прокуратуры.

- Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры, – подчеркивают в прокуратуре.