Жителя Калужской области судят за оскорбление полицейского

51-летнему жителю Дзержинского района Калужской области грозит до года исправительных за оскорбление полицейского.

В ближайшие дни дело начнет рассматривать суд, сообщили в среду, 24 марта, в прокуратуре региона.

- В феврале 2021 года обвиняемый, находясь вблизи отделения скорой помощи районной больницы, в присутствии посторонних лиц умышленно публично оскорбил грубой нецензурной бранью участкового уполномоченного полиции, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, - пояснили в прокуратуре. - Уголовное дело направлено в суд.