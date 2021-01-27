В Калужской области мужчина угрожал убить обеих бывших жен

В Думиничском районе 52-летнего мужчину обвиняют в двух угрозах убийством. И в обоих случаях потерпевшие – бывшие жены обвиняемого, сообщили в среду, 27 января, в прокуратуре Калужской области.

Первый эпизод произошел в начале декабря 2020 года.

- Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел по месту работы своей первой жены, где в ходе произошедшего конфликта, на почве личных неприязненных отношений, схватил за шею, высказывая словесные угрозы убийством, - отметили в прокуратуре.

А в конце месяца с ножом в руках этот же человек угрожал убить вторую бывшую жену.

Обе женщины всерьез восприняли его слова и подали заявления в полицию.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд. Предполагаемому виновнику грозит до двух лет лишения свободы.