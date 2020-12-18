В Калужской области мужчина избил двух женщин на улице

В городе Киров Калужской области полиция возбудила уголовные дела в отношении 32-летнего мужчины. Его подозревают в избиении женщин.

- Подозреваемый в августе текущего года, находясь во дворе дома на одной из улиц города Кирова, на почве личных неприязненных отношений в ходе ссоры нанес несколько ударов по лицу местной жительнице, при этом хватал ее за волосы, - рассказали в пятницу, 18 декабря, в УМВД по Калужской области. - Аналогичный инцидент произошел осенью с дочерью потерпевшей. Девушка прогуливалась с ребенком в сквере. Молодой человек в ходе ссоры нанес потерпевшей один удар по лицу. Как было установлено, ранее он был знаком с потерпевшими. Обе женщины обратились за помощью в полицию.

Расследование сейчас продолжается. За побои мужчине грозит арест на три месяца.