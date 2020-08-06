В Калужской области устроили махинацию с 18 тоннами макулатуры

В Калужской области предприниматель лишился 200 тысяч рублей в результате действий мошенников, сообщает в четверг, 6 августа, региональная прокуратура.

- Между двумя юридическими лицами был заключен договор на поставку из Москвы в Калугу 18 тонн макулатуры, - рассказали в ведомстве. - Когда автомобиль с грузом находился в районе Обнинска, водителю на телефон позвонил неустановленный гражданин и, представившись представителем заказчика, указал новое место разгрузки – город Обнинск. Водитель указание выполнил и произвел разгрузку, получив за доставленный груз денежные средства. Приехав в Калугу, водитель передал деньги лицу, на которое в телефонном разговоре указал «представитель заказчика».

Однако настоящий заказчик, которому должны были поставить макулатуру, груз так и не получил, а отправитель не получил деньги.

Ущерб оценивается в 200 тысяч рублей.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела.

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