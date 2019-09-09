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Главный санитарный врач попался на коммерческом подкупе

09.09.2019 12:34 6 3626 Дмитрий Ивьев, Фото: УМВД по Калужской области.
Главный санитарный врач попался на коммерческом подкупе

В Калужской области главного санитарного врача одного из предприятий подозревают в коммерческом подкупе. В понедельник, 9 сентября, об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По информации УМВД по Калужской области, предполагаемому виновнику 30 лет, он родом из Воронежской области.

По версии следствия, главный санитарный врач потребовал от сотрудника клининговой компании передать ему 210 тысяч рублей за продолжение сотрудничества между организациями и нерасторжение договора на оказание услуг, - отмечают в СК. - Данную информацию представитель клининговой компании сообщил правоохранительным органам.

Деньги передавались 23 августа под контролем оперативных служб УМВД России по Калужской области. Главный санитарный врач получил 150 тысяч рублей в качестве первого транша, а ещё 60 тысяч рассчитывал получить через несколько дней.

Подозреваемому грозит до 9 лет колонии.

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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: УМВД по Калужской области.
Тэги: криминал
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