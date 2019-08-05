Буйная мамаша напала на женщину-полицейского

В Калуге суд скоро начнёт рассматривать уголовное дело 29-летней женщины, которую обвиняют в применении насилия в отношении полицейского, а также в оскорблении представителя власти.
- По версии следствия, обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения находилась в квартире вместе с малолетним ребенком и бабушкой и конфликтовала с пожилой женщиной. А та вызвала полицию, - рассказали в понедельник, 5 августа, в калужском региональном управлении Следственного комитета.
Когда приехала женщина-участковый, буйная калужанка в присутствии ребенка и бабушки стала оскорблять представителя полиции, отмечают следователи.
- Продолжив совершать противоправные действия, женщина схватила за горло участковую уполномоченную, с которой была ранее знакома, и попыталась ударить ее по лицу, однако эти действия были пресечены, - рассказали в СК.
Свою вину калужанка полностью признала. Ей грозит штраф или обязательные работы.
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