Воровская банда орудовала в Калуге: обносили машины, магазины и стройки

Пятерых жителей Калуги обвиняют в серии краж. Следователям известно как минимум о 30 случаях, рассказали в четверг, 1 августа, в региональном управлении СК. Одному из подозреваемых только 17 лет.

Преступления калужская банда совершала в течение нескольких месяцев. Из машин воровали аккумуляторы, в магазинах – продукты, из строящихся многоэтажек – радиаторы.

- Имущество злоумышленники сбывали, в том числе, на пунктах приема металла, - отмечают следователи. - Деньги тратили на приобретение алкоголя и сигарет.

Расследование сейчас продолжается. Виновникам грозит до 5 лет колонии.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.