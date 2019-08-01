Воровская банда орудовала в Калуге: обносили машины, магазины и стройки

Пятерых жителей Калуги обвиняют в серии краж. Следователям известно как минимум о 30 случаях, рассказали в четверг, 1 августа, в региональном управлении СК. Одному из подозреваемых только 17 лет.
Преступления калужская банда совершала в течение нескольких месяцев. Из машин воровали аккумуляторы, в магазинах – продукты, из строящихся многоэтажек – радиаторы.
- Имущество злоумышленники сбывали, в том числе, на пунктах приема металла, - отмечают следователи. - Деньги тратили на приобретение алкоголя и сигарет.
Расследование сейчас продолжается. Виновникам грозит до 5 лет колонии.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Гастарбайтеры с пистолетами нападали на букмекеров 01.08.2019 15:58
Сборщики металлолома устроили кровавую разборку 31.07.2019 12:08
Вынесен приговор жестоким убийцам из банды «Емеля» 30.07.2019 15:15
Буйные женщины нагуляли в караоке на уголовное дело 29.07.2019 14:31
Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: