Педофил трижды надругался над дочерью и грозился убить жену

42-летнего жителя Обнинска на 14 лет отправили в колонию строго режима. Приговор на днях вынес Обнинский городской суд, рассказали в прокуратуре Калужской области.

– Мужчина трижды совершил насильственные действия сексуального характера с применением насилия в отношении своей малолетней 12-летней дочери, – отмечает следствие. – Также он высказывал угрозы убийством своей бывшей жене. В ходе рассмотрения уголовного дела в суде подсудимый свою вину не признал.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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