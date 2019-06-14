Трое рабочих погибли неспроста – возбуждено уголовное дело

Как мы уже писали, 7 июня в Козельском районе в чане с навозом нашли тела трех работников предприятия ООО «Калужская нива».
Была назначена доследственная проверка и по ее итогам возбудили уголовное дело, сообщает в пятницу, 14 июня, следственный комитет. Расследование началось по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Следствие конкретно не называет, от чего именно погибли люди, однако по описанию причин, которые привели к трагедии, можно сделать вывод, что основной версией следствия является удар током, после которого люди упали в чан.
- Работы проводились в нарушение установленных правил эксплуатации электроустановок и электроприборов без оформления наряда-допуска на выполнение работ в замкнутом пространстве, без использования средств индивидуальной защиты, - говорится в релизе Следственного комитета. - При производстве работ возникла аварийная ситуация, и в связи с нарушением правил охраны труда работники погибли.
Погибли: 51-летний старший инженер предприятия, 26-летний подсобный рабочий и 39-летний разнорабочий.
Созданная при СК следственная группа занимается установкой лиц виновных в разыгравшейся трагедии.
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