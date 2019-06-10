Один мотоциклист погиб, второй пьяный, а маленькая пассажирка мопеда и велосипедист - в больнице

10.06.2019 15:01 1103 фото УГИБДД по Калужской области

В понедельник, 10 июня, пресс-служба УГИБДД по Калужской области опубликовала данные по аварийности в выходные.

За эти дни произошло 10 аварий, в которых пострадали 11 человек и один погиб.

Авария с погибшим произошла в субботу ночью. 17-летний подросток на мотоцикле IRBIS двигался от населенного пункта Беляево к дороге А-130 недалеко от Малоярославца. По предварительным данным молодой человек не справился с управлением из-за чего врезался в столб.

Он разбился насмерть.

Вторая авария произошла вечером того же дня в Кондрове. Там 32-летний мужчина на мопеде TORNADO не уступил дорогу легковушке CHERY и столкнулся с ней. В результате травмы получила 11-летняя пассажирка мопеда. Она попала в больницу с различными травмами.

Еще одна авария с участием мотоциклиста произошла в ту же субботу под Юхновым. Пьяный водитель мотоцикла Урал не рассчитал боковой интервал и задел КИА, ехавшую во встречном направлении.

В этой аварии пострадал только предполагаемый виновник ДТП.

А в воскресенье, 9 июня, в Тарусе в аварию попал велосипедист. По предварительной версии, он, перестраиваясь из ряда в ряд не подал сигнала об этом и в результате столкнулся с автомобилем «Опель», который двигался в попутном направлении.

Велосипедист с травмами доставлен в больницу.