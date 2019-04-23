Жестокая расправа над женщиной: убийца нанёс ей 240 ударов

Областной суд в Калуге на днях вынес приговор 50-летнему жителю Обнинска. Его признали в жестоком убийстве 27-летней женщины.

- 24 октября 2018 года подсудимый распивал спиртные напитки вместе со своей сожительницей в квартире родственников, - рассказали 23 апреля в прокуратуре Калужской области. - В это время между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина с силой втолкнул женщину на кухню квартиры, где нанес ей многочисленные удары руками и обутыми ногами в голову и по другим частям тела.

Женщина вырвалась, побежала в ванную комнату, однако преступник догнал ее, ударил ногой по ногам, отчего она упала на пол.

После этого избиение продолжилось.

- Женщине было нанесено более 240 ударов, из которых не менее 20 металлической тростью, - подчёркивают прокуроры. - Женщина скончалась на месте происшествия от полученных повреждений. В ходе рассмотрения дела судом подсудимый утверждал, что действовал в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного аморальным поведением потерпевшей.

Виновника отправили в колонию строгого режима на 13 лет.

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