Женщину убили на улице Московской

Вечером во вторник, 9 апреля, в одном из домов на улице Московской в Калуге произошло убийство. Задержан 33-летний мужчина, сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- Обвиняемый на протяжении недели жил у своего друга, с которым они ранее отбывали наказание в колонии строго режима, - рассказали в СК. - Все это время обвиняемый, его друг и мать друга распивали спиртные напитки. 9 апреля из-за оскорблений матери в отношении обвиняемого, он нанёс женщине смертельные ножевые ранения. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, которые не дали фигуранту скрыться.

Расследование сейчас продолжается. Следователи изъяли орудие убийства и назначили необходимые экспертизы.

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