Внучка убила бабушку в Калуге

Во вторник, 12 марта, на территории Подзавалья в Калуге нашли тело 80-летней женщины.

По подозрению в убийстве задержана 37-летняя внучка погибшей.

Как рассказали в четверг в калужском региональном управлении Следственного комитета, женщины вместе выпивали, а потом поссорились. Что именно послужило причиной конфликта, пока не сообщается.

Подозреваемую задержали. Сейчас продолжается расследование.

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