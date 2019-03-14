Внучка убила бабушку в Калуге

Во вторник, 12 марта, на территории Подзавалья в Калуге нашли тело 80-летней женщины.
По подозрению в убийстве задержана 37-летняя внучка погибшей.
Как рассказали в четверг в калужском региональном управлении Следственного комитета, женщины вместе выпивали, а потом поссорились. Что именно послужило причиной конфликта, пока не сообщается.
Подозреваемую задержали. Сейчас продолжается расследование.
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