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Убийца 11 лет прятался от следователей, но попался по глупости

12.03.2019 15:29 1 4502 Дмитрий Ивьев
Убийца 11 лет прятался от следователей, но попался по глупости

В ближайшее время в Калужской области начнётся суд над 30-летним мужчиной, который совершил преступление ещё в 2007 году.

- В мае 2007 года ночью обвиняемый, которому тогда было 18 лет, вместе с 21-летним товарищем находился на одной из улиц Малоярославца в состоянии алкогольного опьянения и увидел, что в траве лежит мужчина, - рассказали 12 марта в калужском управлении Следственного комитета. - Приятели предложили мужчине помощь, но в ответ услышали отказ в грубой нецензурной форме. Тогда душевный порыв сменился гневом, и молодые люди избили потерпевшего, причинив тупую травмы головы и туловища. От полученных тяжких телесных повреждений 50-летний мужчина скончался в больнице.

Вскоре 21-летнего парня осудили. Он получил семь лет колонии. А его младший приятель скрылся в Азербайджане, где жил его отец.

- Не имея необходимых документов, не зная национального языка, молодой человек не смог устроить свою жизнь, не нашел работы, - говорят следователи. - После того, как его отец попал за решётку, житель Малоярославца остался в чужом государстве один и решил вернуться на родину.

Он думал, что за совершенное преступление не будет привлечен к ответственности в связи с истечением сроков давности. Но на самом деле это не так. Течение сроков давности приостанавливается, если подозреваемый уклоняется от следствия. Теперь, спустя более 11 лет, предполагаемому виновнику грозит до 15 лет колонии.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: криминал
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