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Изнасилование на улице: юному бродяге грозит 10 лет колонии

14.02.2019 07:30 2 4676 Дмитрий Ивьев
Изнасилование на улице: юному бродяге грозит 10 лет колонии

Калужские следователи в среду, 13 февраля, рассказали о завершении расследования уголовного дела, возбужденного в отношении 22-летнего жителя Перемышльского района. Его обвиняют в изнасиловании, которое произошло 12 июня прошлого года.

По версии следствия, в тот день жительница Козельска возвращалась домой с работы. В малолюдном месте на нее напал обвиняемый. 

- Он повалил потерпевшую на землю, угрожал убийством, подверг избиению и изнасилованию, - отмечают в СК. - Недалеко от места преступления на велосипеде проезжали два местных жителя - Алексей Зинченко и Владимир Кудинов, которые пресекли преступные действия злоумышленника и удерживали его до прибытия сотрудников правоохранительных органов. 

Следователи отмечают, что 22-летний парень уже был судим, в последнее время вел бродяжнический образ жизни. Психиатры, которые его обследовали, пришли к выводу, что психическим расстройством предполагаемый насильник не страдает.

Обвиняемому грозит от 4 до 10 лет колонии.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: криминал изнасилование
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