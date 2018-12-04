Мужчину отправили в колонию на 18 лет

На днях суд вынес приговор 34-летнему жителю деревни Льнозавод Износковского района. Мужчину признали виновным в двойном убийстве и краже.
Этот трагический случай произошёл в декабре 2017 года. Виновник распивал спиртное в компании мужчины и женщины.
- Между злоумышленником и женщиной возникла словесная ссора, в ходе которой осужденный нанес потерпевшей несколько рубленых ран, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Мужчина попытался вмешаться в конфликт и обезоружить нападавшего, однако злоумышленник нанес ему аналогичные телесные повреждения. Оба потерпевших скончались на месте.
Как установил суд, после совершения убийств осужденный похитил из дома две иконы и электронные часы, и скрылся.
Областной суд отправил виновника в колонию строгого режима на 18 лет и 1 месяц.
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