Мужчину отправили в колонию на 18 лет

На днях суд вынес приговор 34-летнему жителю деревни Льнозавод Износковского района. Мужчину признали виновным в двойном убийстве и краже.

Этот трагический случай произошёл в декабре 2017 года. Виновник распивал спиртное в компании мужчины и женщины.

- Между злоумышленником и женщиной возникла словесная ссора, в ходе которой осужденный нанес потерпевшей несколько рубленых ран, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Мужчина попытался вмешаться в конфликт и обезоружить нападавшего, однако злоумышленник нанес ему аналогичные телесные повреждения. Оба потерпевших скончались на месте.

Как установил суд, после совершения убийств осужденный похитил из дома две иконы и электронные часы, и скрылся.

Областной суд отправил виновника в колонию строгого режима на 18 лет и 1 месяц.

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