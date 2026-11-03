В Калуге женщина ранила ножом знакомого во время ссоры
В Калуге расследуют уголовное дело: 37-летняя местная жительница ударила ножом мужчину.
Всё случилось в квартире женщины — она была там вместе с сожителем и их общим знакомым. Компания выпивала, между мужчинами завязался спор. Женщина решила заступиться за своего сожителя и ударила гостя ножом в спину.
Пострадавший сам обратился за медицинской помощью. Эксперты установили, что травмы причинили лёгкий вред здоровью.
На женщину завели уголовное дело за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.
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