В Калуге женщина ранила ножом знакомого во время ссоры

В Калуге расследуют уголовное дело: 37-летняя местная жительница ударила ножом мужчину.

Всё случилось в квартире женщины — она была там вместе с сожителем и их общим знакомым. Компания выпивала, между мужчинами завязался спор. Женщина решила заступиться за своего сожителя и ударила гостя ножом в спину.

Пострадавший сам обратился за медицинской помощью. Эксперты установили, что травмы причинили лёгкий вред здоровью.

На женщину завели уголовное дело за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.