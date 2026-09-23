В Калуге задержали мужчину, напавшего с ножом на местного жителя

В больницу Калуги привезли мужчину с серьёзными травмами — медики заподозрили, что ранения могли быть получены в результате преступления, и сообщили об этом в полицию.

Правоохранители разыскали подозреваемого — им оказался 46-летний житель города, у которого раньше уже была судимость.

По предварительной версии, всё произошло ночью. Пострадавший услышал стук в дверь, открыл — и увидел перед собой незнакомца с ножом в руке. Мужчина ворвался в квартиру и без всяких объяснений стал наносить удары. После этого нападавший ушёл, а раненый вызвал экстренные службы.

Сейчас против задержанного возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Суд отправил подозреваемого под стражу.