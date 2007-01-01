Главная Новости Криминал В Козельске гендиректор организации получил срок за обман при ремонте дороги
В Козельске гендиректор организации получил срок за обман при ремонте дороги

Евгения Родионова
16.04, 17:24
В четверг, 16 апреля, прокуратура Козельского района сообщила о вынесении приговора генеральному директору коммерческой организации.

По данным ведомства, ранее судимый 63-летний мужчина признан виновным в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения.

— С сентября по ноябрь 2023 года мужчина руководил коммерческой организацией. Его компания заключила с муниципалитетом контракт на ремонт дороги в одном из сёл Козельского района. Но вместо честной работы директор пошёл на хитрость: он намеренно завысил и стоимость, и объёмы выполненных работ. Таким образом он украл из бюджета 670 тысяч рублей, - пояснили в прокуратуре.

Деньги полностью вернули.

Мужчина свою вину не признал. Суд дал ему два с половиной года колонии общего режима.

