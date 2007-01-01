В Калуге суд отказался смягчить наказание женщине, задушившей сожителя
В четверг, 16 апреля, Калужская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Калужской области сообщила об отказе в замене неотбытой части наказания 62-летней осуждённой.
По данным ведомства, она убила своего сожителя.
— В июне 2020 года женщина задушила эластичным шнуром своего сожителя в доме в Смоленской области. Ей дали семь лет колонии общего режима. Она отбыла часть наказания и попросила о смягчении, - пояснили в прокуратуре.
Однако прокурор возражал: женщина ещё не исправилась.
Суд согласился с прокурором и отказал. Смягчения приговора не будет.
