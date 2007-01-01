В центре Калуги нашли подпольный игровой клуб

Казино организовали в здании на улице Дарвина, сообщили в четверг, 16 апреля, в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр».

- В 2024 году двое мужчин разместили в нежилом помещении по улице Дарвина в Калуге игровое оборудование для проведения азартных игр, а в качестве операторов-кассиров игрового зала привлекли четырех женщин, - пояснили в СК. - Полученную от незаконной деятельности материальную выгоду в размере более 6 млн рублей фигуранты распределяли между собой.

У подозреваемых изъяли 230 тысяч рублей – это была выручка за четыре дня.

Сейчас продолжается расследование.