В центре Калуги нашли подпольный игровой клуб
Казино организовали в здании на улице Дарвина, сообщили в четверг, 16 апреля, в Управлении Следственного комитета по Калужской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр».
- В 2024 году двое мужчин разместили в нежилом помещении по улице Дарвина в Калуге игровое оборудование для проведения азартных игр, а в качестве операторов-кассиров игрового зала привлекли четырех женщин, - пояснили в СК. - Полученную от незаконной деятельности материальную выгоду в размере более 6 млн рублей фигуранты распределяли между собой.
У подозреваемых изъяли 230 тысяч рублей – это была выручка за четыре дня.
Сейчас продолжается расследование.
