В центре Калуги нашли подпольный игровой клуб
В центре Калуги нашли подпольный игровой клуб

Дмитрий Ивьев
16.04, 09:08
Казино организовали в здании на улице Дарвина, сообщили в четверг, 16 апреля, в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр».

- В 2024 году двое мужчин разместили в нежилом помещении по улице Дарвина в Калуге игровое оборудование для проведения азартных игр, а в качестве операторов-кассиров игрового зала привлекли четырех женщин, - пояснили в СК. - Полученную от незаконной деятельности материальную выгоду в размере более 6 млн рублей фигуранты распределяли между собой.

У подозреваемых изъяли 230 тысяч рублей – это была выручка за четыре дня.

Сейчас продолжается расследование.

Новости по тегу
криминал
