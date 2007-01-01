Главная Новости Криминал Суд аннулировал кредиты калужанки, обманутой мошенниками
Криминал

Суд аннулировал кредиты калужанки, обманутой мошенниками

Евгения Родионова
15.04, 10:11
Во вторник, 14 апреля, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о признании Калужским районным судом недействительными кредитных договоров калужанки.

По данным объединённой пресс-службы судов, женщина заключила их под давлением мошенников.

— В 2024 году калужанке позвонил неизвестный и представился сотрудником ФСБ. Под его давлением она взяла в двух банках кредиты на сумму 730 тысяч и 250 тысяч рублей. Все деньги женщина обналичила и перевела на счёт, который ей продиктовал звонивший. Она поняла, что её обманули, и написала заявление в полицию, - пояснили в объединённой пресс-службе судов Калужской области.

Прокуратура потребовала признать кредитные договоры недействительными. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что женщина находилась под влиянием мошенников и не могла осознавать, что делает.

Суд согласился с этим заключением и отменил оба договора. Теперь женщине не придётся возвращать деньги.

