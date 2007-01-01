В Калуге устроили драку возле туалета
Инцидент произошёл в одном из развлекательных заведений, рассказали 15 апреля в полиции.
По предварительной информации, 34-летний мужчина выходил из туалета. В этот момент его задело дверью, которой хлопнул другой посетитель. Калужанин сделал замечание, получил в ответ нецензурную брань – и началась потасовка.
34-летний калужанин ударил обидчика кулаком в глаз, а потом продолжил бить по лицу.
Врачи зафиксировали у пострадавшего травмы средней степени тяжести.
А подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.
