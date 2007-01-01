Главная Новости Криминал Калужанин потерял 140 тысяч рублей, покупая газ через интернет
Криминал

Калужанин потерял 140 тысяч рублей, покупая газ через интернет

Дмитрий Ивьев
15.04, 08:04
Житель Калуги хотел купить фреон в баллонах и наткнулся на мошенников. Мужчина искал подходящее предложение на сайте бесплатных объявлений, рассказали 15 апреля в полиции.

Калужанин нашёл вариант, который его устроил, и написал продавцу в мессенджер. Собеседник прислал фотографии товара, какой-то договор о доставке и номер счёта для оплаты.

Калужанин поверил и перевёл больше 140 тысяч рублей. Но потом засомневался и сам позвонил в транспортную компанию, которая якобы должна была привезти товар.

Там ему сообщили неприятную новость: заказ действительно оформлен, но продавец так и не привёз газ для отправки.

Когда мужчина начал разбираться дальше, выяснилось ещё хуже: его деньги почти сразу потратили — купили мобильный телефон. Стало понятно, что это обман.

Потерпевший пошёл в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

