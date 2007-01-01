В Медынском районе молодой человек получил 4 года колонии за помощь мошенникам

Во вторник, 14 апреля, прокуратура Медынского района сообщила о вынесении приговора 25-летнему местному жителю.

По данным ведомства, он обвиняется в мошенничестве.

— В ноябре 2025 года молодой человек искал дополнительный заработок в интернете. Он вступил в организованную преступную группу с целью обмана граждан. По поручению организатора он встретился в Медыни с 78-летней пенсионеркой. Мошенники убедили её передать молодому человеку для декларирования деньги в размере 300 тысяч рублей. В Москве его задержали сотрудники полиции, - пояснили в прокуратуре.

Суд дал ему четыре года исправительной колонии общего режима.