В Медынском районе молодой человек получил 4 года колонии за помощь мошенникам
Во вторник, 14 апреля, прокуратура Медынского района сообщила о вынесении приговора 25-летнему местному жителю.
По данным ведомства, он обвиняется в мошенничестве.
— В ноябре 2025 года молодой человек искал дополнительный заработок в интернете. Он вступил в организованную преступную группу с целью обмана граждан. По поручению организатора он встретился в Медыни с 78-летней пенсионеркой. Мошенники убедили её передать молодому человеку для декларирования деньги в размере 300 тысяч рублей. В Москве его задержали сотрудники полиции, - пояснили в прокуратуре.
Суд дал ему четыре года исправительной колонии общего режима.
