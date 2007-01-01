Калужанка отдала мошенникам два миллиона рублей, поверив в историю о взломе

Жительница Калуги лишилась всех своих сбережений после разговора с телефонными аферистами. Женщина рассказала полицейским, что ей позвонила неизвестная, которая представилась бывшей коллегой с прошлой работы.

Незнакомка сообщила, что личные данные калужанки украли, и теперь ими могут воспользоваться мошенники. Затем к разговору подключились другие специалисты — они назывались сотрудниками Роскомнадзора, потом — представителями силовых ведомств.

Звонившие убедили женщину, что кто-то прямо сейчас пытается вывести её деньги за границу. Чтобы спасти сбережения, ей посоветовали срочно снять все наличные в банке и передать их доверенному лицу — якобы для проверки и безопасного хранения.

Испугавшаяся калужанка выполнила все указания: сняла в банке два миллиона рублей и на улице отдала деньги незнакомцу, который назвал условное кодовое слово. После этого связь с помощниками оборвалась.

Женщина ждала дальнейших инструкций, но больше ей никто не позвонил. Только тогда она поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. Сейчас оперативники ищут тех, кто стоит за этой схемой, рассказали 14 апреля в УМВД.