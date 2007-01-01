Калужанка отдала мошенникам два миллиона рублей, поверив в историю о взломе
Калужанка отдала мошенникам два миллиона рублей, поверив в историю о взломе

Дмитрий Ивьев
14.04, 09:49
0 350
Жительница Калуги лишилась всех своих сбережений после разговора с телефонными аферистами. Женщина рассказала полицейским, что ей позвонила неизвестная, которая представилась бывшей коллегой с прошлой работы.

Незнакомка сообщила, что личные данные калужанки украли, и теперь ими могут воспользоваться мошенники. Затем к разговору подключились другие специалисты — они назывались сотрудниками Роскомнадзора, потом — представителями силовых ведомств.

Звонившие убедили женщину, что кто-то прямо сейчас пытается вывести её деньги за границу. Чтобы спасти сбережения, ей посоветовали срочно снять все наличные в банке и передать их доверенному лицу — якобы для проверки и безопасного хранения.

Испугавшаяся калужанка выполнила все указания: сняла в банке два миллиона рублей и на улице отдала деньги незнакомцу, который назвал условное кодовое слово. После этого связь с помощниками оборвалась.

Женщина ждала дальнейших инструкций, но больше ей никто не позвонил. Только тогда она поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. Сейчас оперативники ищут тех, кто стоит за этой схемой, рассказали 14 апреля в УМВД.

Новости по тегу
криминал
eyJpdiI6Iit0TDYzbmVxREFIT2ducGV6YlZIWUE9PSIsInZhbHVlIjoiWGFkbTk1NjRwaWpyOGgvRm02cDJWMU5pa2VRM2NrM3Z5eStoY1pWRlB3N2t1TVRPL0Z4OWVsNXhrNHBaZWluQjdGSy9ENkNKaHl6U01sNFdyTTZZaEVHc3FEaVVzRG9OOTNsb0ZDQkI0REZaNlVVajBMcVMzWEFNM0ovcmdnbXdVZnVoMUxxQ2pFRlNnN1FUOEFFQ1JTald6U2FXOW9VSUdYdUQrdHl5NUVuNEZrSTBCTHVSd1Y1LzRTSGZXZ2pBVFNzeUhjRFB6blBWWTZNZkhjeXlyTU03Z2pOMWpDZmtESVhjN1NXYjBMbkVXV29sY2lYdWxMbTAxQnJnUmFTanJnU2VqbE9vdlpIRnFScVJiOGk5aGZrbnl3TzMxVmc3S3B2TnJFNHREd2tucXNFaU1ycGFUcEJ0VG1TWFRZSGk2WCsxSVRiQzR1Tmd0aERndk44Qnc0V0Nrek90d0F0Vy9SeTEzTC9HYW9IS09EZ0grVDBvSGpSWTRKN2pNMTNKWitMRXYvRnlVblJ6UlNhRTREWTBFRXNlTituTVpQQkhFb1hRU1VKZFF5cDFnc0RPQ3RrWTd3VUR3MkpuaURrdSIsIm1hYyI6Ijg4ZDc4MjFjOWZlYTM5YTExNmMxYjVlMzUzNWVhYjgwNWY5MWVlODgzMjJmOTdmMzEyMjQ5MTBjM2Y4NjdhMjMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InA3S1hTRGtMTkQ2eUxxZFlJMVR6UEE9PSIsInZhbHVlIjoiYzNra2pjelEwOFNTbmo2RldwOG43MHpSeW9pR1JOZ01uQnU2QkM2NjhibGlVMnd5U3NkeEFsQ05QUjN4YS9WMFQvcmJCZTBOYXFOcVNHOXNERmxOY3RONlEva2hxN1BCSGNSYkppR0dva0M3L1I4YlVCMitHQ2hJYnU5VTBoeVhrTWtEMnRHMFlpZm9oa2NsSTJwK1JQUEZmOTljVEFWQXJ1cFZYNjgyRGdmRys5ZlBKWFdaaE5HZzlLRmp2WStWWFFVYzBNZnB0emlhSnVRc05mbTJQZWlHR2NRVkdudVhoODJhc1k4MU5MVk9ScmpLOXM0VTcxOW0xdFhiYW9kaXliQlNIR3U0NTU0QTMzNDdZK1FrYjFNcEQyakFCNmRQUUFRQXo0eTVZYjJONmNwSTV6Vkk0eE5NRmU2aVlMaHJNVllJMkxuOVpOakEzbDhkb1MvV003OXFZczdmWEU3TXpGWUZYbXFUTDlPdVZaL0J1cGZPSW9MRWZpNGFxcERVL1g2Q0I2RUtYWC9aNUNzODJCam9jTWxYR1Uzd3E3U1Aza0JrRkh5WGJhZDY2NGkwa1B2WEtzelpURnMzQ1pJTXIrUHhzM2IwVzNmM1NqR0hkSWlOVTNMU1VsWHZQN2h6QW83Q09QcUtpR21xQnh5UzZrZXNsNi8raDh2NU14TC9IWko2djlzUWp3dFQvVW9XVnRlTzJmVGJmWmVhajYrbU1RMWthdTk1SHlmTEhVUHJLZzBVSE9IL1RSUkZvZkd6Vy95dXhKeHFVVUdRanRzenNqUXhvU1Q2K3VNYitJdTBkZVBrN2MwRTVuZi9uaXdJbENMaStHbjdDVjVSMGdnVSIsIm1hYyI6IjVkYTI3NTBkZGUwMzQyMjZmNmI3NDM4MDFmNGE2NTIxMDMyNTA0YmE5YzQxYjdhZjc0ZGU3YjY0MjkyNGQ0MzMiLCJ0YWciOiIifQ==
