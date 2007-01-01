В Калуге женщина пыталась ограбить магазин
В одном из сетевых магазинов Калуги 34-летняя местная жительница решила бесплатно забрать продукты. Женщина взяла с полки несколько банок кофе и четыре плитки шоколада — всё это стоило больше трёх тысяч рублей.
Не доходя до кассы, она направилась к выходу, надеясь, что её не заметят. Но на пороге её остановила сотрудница магазина и вызвала полицию, сообщили 14 апреля в УМВД.
Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемую и отвезли в отдел для разбирательства. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.
За попытку открыто унести чужое имущество калужанке грозит до четырёх лет лишения свободы.
