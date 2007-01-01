В Калуге женщина пыталась ограбить магазин
Криминал

В Калуге женщина пыталась ограбить магазин

Дмитрий Ивьев
14.04, 09:37
В одном из сетевых магазинов Калуги 34-летняя местная жительница решила бесплатно забрать продукты. Женщина взяла с полки несколько банок кофе и четыре плитки шоколада — всё это стоило больше трёх тысяч рублей.

Не доходя до кассы, она направилась к выходу, надеясь, что её не заметят. Но на пороге её остановила сотрудница магазина и вызвала полицию, сообщили 14 апреля в УМВД.

Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемую и отвезли в отдел для разбирательства. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

За попытку открыто унести чужое имущество калужанке грозит до четырёх лет лишения свободы.

eyJpdiI6IithNXc5TUtmbEJNaUo1eStaYkl6QUE9PSIsInZhbHVlIjoicFJxaEpVZm1PSEJsNDlPaENtQStOUnB6RE9qdVlkbVJNSVJVUmhFUGFqZE5zSUVTdjlUTjlZNDZIUFRhS1ZrU3phZE5ubXdXbzIxWW1VUnJYNGRydSt3VTJCcCtndUpSL0RoV0M3cmtZbzVNY0laZG1lQ3djdmJJaU0yQi96ZkNJeHA0c3FXOUVrc3kxNUg5enpxRWRVV1VJOU0rc1ZDRlFGR3FOanJWN0JSd2ZjUXUxdXcrSlhHdDIyN1E0bzB6QmZSamNNRktNZnJEZU9OclhBdWRla0Q0V254eHlOSWc0RktoRU5iM0Rram0rTWRjeUZ4TitHUmlxWTVZTmkyU1h0eGhJM2RSNDcvODR2VjJ5WlAzdVVMazJaRDZuUDQ3RHNZeUJPRFhENU9sSkZUQlpVb01HM3VBejhPNW9vQkJqRUNTQzE2cDA0UW8wNnVDYy9VM3FYelVFM3FIYmVMdlk3NmQ2UnBHY3BSNmFZTWUzc3duc2VmSGhWM1d0SjFncHVSa0lYZEpQNmVnanRzMGFMSmFnSlJwYXFzZWJWbmJkYXdjYVVkaUlMUTRvQ3UwckNsYitrNE4vY3hZQVFFVSIsIm1hYyI6Ijg1M2YxMDQ0ZjU0Y2ViMTg2Nzk0MjhhMGM0OGUwNzJjM2E1ZjY4NDc5NWE2YzA3MjViNmMwNmRiNjE4ZTE1ODgiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjcxV3lFcXZCd3VoeGhKOFNpdzYvd0E9PSIsInZhbHVlIjoibHVXT0R0NFRDMVhzOXE2Y01VM2ExV1lmcVY2YmVxK1R2YjJrR3M4NjlJOHN3NGVyK0hYdzI3czhMNHlkZ0FYWmJBMlo0TmlRd1RaWjhacnV5Vzh0OGxLdmFyUkl0YmlhU2U0d3BrdXBLUndmaG54ejVYZFRpUlFXdWVtbHpKV3dTKy9EcXNISmtOL09RM3JXTUFZTms2dzVhZzdJNjVSVjVIVXBIZytHV1YweStJZXpGU0F1VWF1NUttZWEvYzNJb1BCNktNLzVWQk9XRkJMYVhEcDFaV1pmb28zUW9mRm5UQXZCMG1pRHZwTjRxVnQ4ZytpVk5qclI3U1U1RGFTcHYvblh1c1BtU3JHS2creDJWVTdVVnpLWFJnSGdrNnV4QjBzemVGRzJFU2NubzlTNDVGNUJXT0JkK0h6VTlnbmlONTIxd1pjNEFCbTJhSXZKaVJWWGZMdW9RbXNGS1REN1FnamhmbXY5V1llMHcrRjhDTnh6V3MyRi9EYVFWUUVJMzdWQm9nWXFGOFhJeGVPREJxYXhLRklzWklwUHRyK1BwcGJnY25rWGxLT2FKREhWdG8vY3hHTmp4cXJweS9RMjNLelY0TUVROG95dWhzRDJ5aXNPak55cjBxYTF2a2xVN2JSQ3pSWGdmaTNoblhmc3VFSTJib1Y4eUttNlRHblBlaHRQWXVjbEkyVVlZVjA4TlUzRytEcmFDbW45MU5Vb1dnTzNFVmxSUDJlYjN2eTd1NVZucmNLamVlVmVZYVRraVd1YVpMR3d3WHBSYlQxNU5ieFNJampmL0lOV2lZR3VXSHkwZUtHeWkyc2x4SysvVDlvTnZvenFGVFI5RHc1TCIsIm1hYyI6Ijg2MjNiYzQwNWMwZGI2NTEzYTkzMTBjMjI0Njc1YzQyYjRmNTlhNDA2N2ZhMGY2NzAyMDBkMDQwNmQ4NWVlZmMiLCJ0YWciOiIifQ==
