Главная Новости Криминал В Калуге закладчицу поймали на Окской ветке
Криминал

В Калуге закладчицу поймали на Окской ветке

Дмитрий Ивьев
13.04, 16:17
1 896
Полиция задержала 32-летнюю женщину, рассказали 13 апреля в Калужском линейном отделе МВД России на транспорте.

У калужанки нашли 10 свертков с синтетическим наркотиком.

По версии следствия, женщина делала закладки с наркотиками на заброшенной железнодорожной ветке.

По уголовной статье ей грозит до 20 лет лишения свободы.

