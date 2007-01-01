В Калуге закладчицу поймали на Окской ветке
Полиция задержала 32-летнюю женщину, рассказали 13 апреля в Калужском линейном отделе МВД России на транспорте.
У калужанки нашли 10 свертков с синтетическим наркотиком.
По версии следствия, женщина делала закладки с наркотиками на заброшенной железнодорожной ветке.
По уголовной статье ей грозит до 20 лет лишения свободы.
