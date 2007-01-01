В Калуге пенсионерка отдала мошенникам 600 тысяч рублей
В Калуге пенсионерка отдала мошенникам 600 тысяч рублей

Евгения Родионова
13.04, 11:48
В понедельник, 13 апреля, прокуратура Калужской области сообщила о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

По данным ведомства, 80-летняя пенсионерка отдала мошенникам около 600 тысяч рублей.

— Женщине позвонили неизвестные и напугали. Сначала якобы сотрудник больницы спросил номер СНИЛС. Затем ей позвонили ещё раз и представились сотрудниками правоохранительных органов. Ей сообщили, что от её имени перевели деньги заграничным силовикам, и теперь ей грозит уголовная ответственность. Чтобы «проверить» наличные, мошенники потребовали передать их курьеру. Пенсионерка поверила и отдала курьеру пакет с деньгами прямо у подъезда, - пояснили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело. Прокуратура взяла расследование на контроль.

