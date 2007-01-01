В Боровске вынесли приговор мужчине, который поджёг свою мать
36-летний мужчина отправлен судом на 17 лет в колонию строгого режима, сообщили в понедельник, 13 апреля, в Управлении Следственного комитета по Калужской области.
В марте прошлого года он потребовал у своей 60-летней матери ее сотовый телефон, а после отказа облил женщину и комнату легковоспламеняющейся жидкостью, поджёг и убежал с телефоном.
Женщина смогла выйти на улицу и попросить у прохожих помощи, но позже она от ожогов умерла в больнице. Сгорел и дом.
В ходе расследования выяснилось также, что мужчина до этого без ведома матери оформил на неё кредит в микрофинансовой организации и забрал себе деньги.
