В Калуге пенсионерка отдала мошенникам 2,6 миллиона рублей

Пожилая женщина лишилась всех сбережений, сообщили в понедельник, 13 апреля, в Управлении МВД по Калужской области.

Все началось со звонка от имени представителя Пенсионного фонда. Тот попросил назвать код из СМС якобы для регистрации в очередь на перерасчёт пенсии. Потом калужанке пришло уведомление, что её аккаунт на Госуслугах взломали. Начались звонки якобы от силовиков, которые убедили женщину переоформить счёт в банке – для этого нужно было снять все деньги и передать их курьеру, назвав кодовое слово.

Калужанка выполнила всё по инструкции, отдала 2,6 миллиона и только потом поняла, что её обманули.

Полиции удалось задержать 33-летнего курьера мошенников. Мужчина приехал за деньгами из Москвы. Почти всю сумму он в столице передал другому человеку в кабинке туалета, оставив себе 6500 рублей. Теперь задержанному грозит до 10 лет колонии.