Главная Новости Криминал В Калуге пенсионерка отдала мошенникам 2,6 миллиона рублей
В Калуге пенсионерка отдала мошенникам 2,6 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
13.04, 08:42
Пожилая женщина лишилась всех сбережений, сообщили в понедельник, 13 апреля, в Управлении МВД по Калужской области.

Все началось со звонка от имени представителя Пенсионного фонда. Тот попросил назвать код из СМС якобы для регистрации в очередь на перерасчёт пенсии. Потом калужанке пришло уведомление, что её аккаунт на Госуслугах взломали. Начались звонки якобы от силовиков, которые убедили женщину переоформить счёт в банке – для этого нужно было снять все деньги и передать их курьеру, назвав кодовое слово.

Калужанка выполнила всё по инструкции, отдала 2,6 миллиона и только потом поняла, что её обманули.

Полиции удалось задержать 33-летнего курьера мошенников. Мужчина приехал за деньгами из Москвы. Почти всю сумму он в столице передал другому человеку в кабинке туалета, оставив себе 6500 рублей. Теперь задержанному грозит до 10 лет колонии.

eyJpdiI6IlYzbjBBVngzeE1ZWktnbms2bE5yMkE9PSIsInZhbHVlIjoiekFIc00rcWxlZy9mVmlseDdxSjVaeVh1amE5TTJFclZNb0VHV0x5aFNJOW9ySGc2QVVnZVN3TitNVStxR0JBRWhnc3dtSFlDVDVtNEl0U0lINHh5Nk5vK20va2JKdUxtVlE0RUdZSjh1a2VETm83MmQxYWphYXhCQks2b0RNeFdQNU0xaTlIS3ZrMjErdzIyeXNESzE2aWtvb1l3MU9mQkpnZTRwcWRQUlEvVW5OMDhPV3R5NG1SWmUrUGJZeWxYcjlPdjJGcGM2MmJDeU00b1pNNFNlak9aUlNqZVB1VnJzd25NcmlXTWo4OVlzQnNQVkVFWFBJZ1dQbVcvRmFWNktFVmgyVVh0THJ5SWdQNzlwRmtXK0t4bmhkZEpFcThOcVFIZGc4MThuT0dIRHM4V0srUk1yYTNGd2FNRE1zZnlmV3g5YzdYV1ArVHpHaU1HRnBjZ09xVlJqMDhZSlkrQ1ZkcnlSb3U5eXVNZVFOM0tVWlZwMW40TWJLdW5BTENTZ2dOb2RxNFJ0b2ZmNTA4SHRZVURaZms0cXJPamp6eHhiaFptTTAvNzFSbURHOVVrcGs0dDY3N0RwQUN6cmR2YiIsIm1hYyI6ImU1Y2ZhZmRlZDQxNGU1YjFjYTg2OTZlNjJkNzczMTFjNGZkYjhlZmMyYTFkNWIxOTVlNTJlNzRhN2FjMzUxZGYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImFRYnE5dEtnZ2dodGExTWVZL1BiMGc9PSIsInZhbHVlIjoiR0tzNzdnSHE3eWU4Z3VaNEl2bUxsdDcyOXJuOS9jMC9zYUtuUUhzQXplZHNCVHljcHJwUGk5MWRmREU4dWdPajlzMy92cEV3R2RXMTc2Q0hFVXpEKzU0aGR4aHU3QzdYdHJFOTJQc1dLWWZ3b2E4bERHS0lxbTN3VDJhQ21TNmFPTVpFU2ZZc0RQRjVjNS9SR2NRejUrK3hIY0hDQzRnWFBEMkJpOVZDWTh1ckcwaWxpU0wzY1Y3QnJPa09jSHJvVWlaelI4aHRaRGVpTUJCZ2RBeDhyVzIzQVNjVkY3elVpdVhNYmlFcTVZU0xaYlJGc3lvZ0xFUTZxZ0o1Z2FYei8xNnJVOGdKZlFJajdHTzhackZ1cVg3eUFiMUd5SERyV0hzR2JpbVJwN1JyOEtjV2Q3bUF0M0p6VVBpK1lnZHJNaXRHdWo3VUNEV0UwREtZc3A4YklrY1lWY0ZVZm1LdFkvd0R5alVFUFRRUXZnc1FxVlg0amJEK1ZLcXBIMThxWUZtVlNJSGl1NzdVQmt6d1BQaWE2NFkrQ1pNYUo4d2xvczErbW4rL3JjYnhheWxOWGdwT25NcG1IcDZqRmI4UzVaRFFhVElnWHM1R2tqVHVCM2xobkxnYzl3ZXM0QWg2alR6bDkyUUFneEd0cnNZcnhibGR4UVFveEl0ZVpNTWtxTHJKRlhndmpxM3M2Si9veE1NUjF0R05Eb0k3a25uWENmMkl0OWxhR3JnNHFVYUE5OGw2cmsrTWNXanYwMlJGbC9POEJPa2ZUdmNoYWxmZ1NDcGhORjNwRWZyNE51aUlLa2Q0U0o3R2F3QzVnbWJnZjNydVhYaW5FV2xZK0ZnbiIsIm1hYyI6IjFjMTA1MWFmZjJhNmYwNTk5NGM3N2JiMjg2OGJlZjJiY2RkMzJhMTg0OGRiMmJkNTk4ZjBjNWM5NGZmOTVmYTMiLCJ0YWciOiIifQ==
