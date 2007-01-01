Калужанка перевела мошенникам 500 тысяч рублей

Жертвой телефонных преступников стала 70-летняя жительница Спас-Деменского района. В пятницу, 10 апреля, об этом сообщили в прокуратуре региона.

В марте нынешнего года мошенники убедили пенсионерку перевести все сбережения на якобы безопасный счёт.

Сейчас ведётся расследование уголовного дела. Ситуация находится на контроле у прокуратуры.