Калужанка перевела мошенникам 500 тысяч рублей
Жертвой телефонных преступников стала 70-летняя жительница Спас-Деменского района. В пятницу, 10 апреля, об этом сообщили в прокуратуре региона.
В марте нынешнего года мошенники убедили пенсионерку перевести все сбережения на якобы безопасный счёт.
Сейчас ведётся расследование уголовного дела. Ситуация находится на контроле у прокуратуры.
