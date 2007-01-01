В Калуге женщина пыталась зарезать возлюбленного

Драма разыгралась ещё в марте в квартире на улице Забойной, сообщили 10 апреля в прокуратуре региона.

По предварительной информации, 40-летняя женщина выпивала вместе со своим 39-летним сожителем. Началась ссора, и калужанка ножом ударила возлюбленного в шею и грудь.

Пострадавший сумел выжить, врачи оказали ему помощь.

А подозреваемая задержана. Женщине грозит до 15 лет колонии.