В Калуге женщина пыталась зарезать возлюбленного
Драма разыгралась ещё в марте в квартире на улице Забойной, сообщили 10 апреля в прокуратуре региона.
По предварительной информации, 40-летняя женщина выпивала вместе со своим 39-летним сожителем. Началась ссора, и калужанка ножом ударила возлюбленного в шею и грудь.
Пострадавший сумел выжить, врачи оказали ему помощь.
А подозреваемая задержана. Женщине грозит до 15 лет колонии.
