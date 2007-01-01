Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге задержали женщину, которая несколько дней воровала продукты из магазина
В Калуге задержали женщину, которая несколько дней воровала продукты из магазина

Дмитрий Ивьев
10.04, 09:00
3 552
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В полицию Калуги обратились представители торговой сети, так как из магазина пропали товары на сумму более 9 тысяч рублей, сообщили 10 апреля в УМВД.

Оперативники вычислили подозреваемую по записям с камер. Ею оказалась местная 55-летняя жительница, у которой уже есть судимость.

По версии следствия, женщина действовала по одной и той же схеме: несколько дней подряд она приходила в один магазин, брала с полок нужные товары и складывала их в чёрный пакет, который приносила с собой. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, она просто уходила из магазина, не оплачивая покупки.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о краже. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Если вина женщины будет доказана в суде, ей может грозить до двух лет лишения свободы.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
5 оценили
0%
40%
20%
40%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 3 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkVSZUVXVDE0OE9oUFc5M212MnRQOXc9PSIsInZhbHVlIjoiT2xMek9Da1F0cWpCQy80NkJyNmh1R003N3lQdHRqaGdleTNHZDUzNEttYkw3SitmcmRjM241STZwSER0R0hlUkRKNE1BMGNNSFdqdDYyR0xMTjZMTzUyelY0VENLS3c4OGp5UnpjVVBnNHlsUk8rNHpWZUp2RTN6VHZqVGZHVE12SFlxMTNiT2l1UCt3eU9zdUF5S2Z1Ly8xekhIajFKaVRFaEFERWdXQk5vWWZzeVRmbHdJN1dOOGdjMk5qd2M5dThRWThJdUh0Qk90bHo0bDhWNzdsTGl1UkJ5WFQ5aURIWHphSHdEZWQ3Z0p2N3hvZ3pBUW9BYlEya2M4bEUyVjhRTVlSeFgyWVhoN0Q1ZWdTWnhZYmdKdW5oU1Z2R2k1NmM2djlpWisrbXp2NU9XZzEwNU4rbVhXb1FSdWl4ekFERklYaW1YTVk1a09GbXJXck9FdFR6bmM0MWwvUWYxZDZJOEpSK1FpT29kV3RPdFY0bjJDUlhhelhJVEFXYXRKV0ZsbTYrNzlhNFdkNUxaV0V0M2laVVNwNzh4YXUyMm1SeUw3NmNZL2lab2xKcXF1TDlmd0NaSG9sSEowUkptbCIsIm1hYyI6IjljZGQ0YTFkYmM0Nzc0Yjc0NjgwZDNjZWU1MWQ1N2JjN2QyYzYzZTI3ZDZlNzViZWE5NjQxMmQ2Y2UyNzgwYTkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkNlNXZqZm9kMGVXVU5HWU1rUjh6VkE9PSIsInZhbHVlIjoiNGZFbzNYVzdJQkV4cnd0VHdCVlZ4NWUwRU45VCtDR0FZUldoVUZKbm8yTWNERkRBaWxPeGNlcDl1b0hKQ2NiSEFSVnR4azF3MjN5dy90cHhpWUJyM0l5c1pYeHNrblVBWHV0WjVWZXpESFZBOGlPeGo0Q3Z4TmoyMTBwNjBkMTd3b09OaVBkTHNsRVpSUFhEaTA5b1M1ZmQrSTAzTC9pRHRabHpoZy9zcmFTalZNZ2lKb0VjU29qMFZnZk5KeUFSSUF1N0pyMTZxRmx6Z21scUREaXBIQTNUK0ZNTFM3WitVb1VvcGRyMkI5WVk1Rm5UMHUxMVh3OHZ1NEpnOE40TUpHUDExVGdqWS9LUENZQjdIb0hRNVJsY05lWE9oSnZxYlFiTnBpQkZ2bkxoaXhPTkh2OFZNZ1EydXFxcjdBNWkzUllLNzZ0YmNoTG1wNUd3dVVpVVovUmRzY09CRDN1MmFtMDN4NHFQb1I5czg2NVVKYk5DaFZwelFxbENWOVRpZzB0UkEzTzd1czY1Vk1rbzI5QTFpeE5NRTBzMC9xeHNKbGdKYU94S05LcnZsOExkMERlY3RwOU5jY2prckNMcUZCbSt6SUdPQzZhUnptOTNzRWMzQUdtek5LRUVCc2MzVHp2MFp3cGtsSGRPZnNoSWFWYmhwY3FqckFkTlc2RUVmMkdRb0czZWhkSHErUnlhbk56MHo5cUcvWU5DWmpmWE1IVk90TEdXbUZsTTJ5MSt4UW9nU1pnZHJaUHFBWlJuWlpSN0tSUXlyVHE0WWthSGFwalBJUTlOaWR6RDNPNDBGYkphakxEVUNZU0E4V3M1NSs1WDl1TlRmRVVDbEs1eiIsIm1hYyI6IjJmMGExM2MzNGYyZTdkMmFmZGViYmJmNTg4NmY4ODI1ZWY1NmEzYTEwNjY5NzhmODk3OGVhN2I4ZmM0YjJiMzkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+