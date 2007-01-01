В Калуге задержали женщину, которая несколько дней воровала продукты из магазина

В полицию Калуги обратились представители торговой сети, так как из магазина пропали товары на сумму более 9 тысяч рублей, сообщили 10 апреля в УМВД.

Оперативники вычислили подозреваемую по записям с камер. Ею оказалась местная 55-летняя жительница, у которой уже есть судимость.

По версии следствия, женщина действовала по одной и той же схеме: несколько дней подряд она приходила в один магазин, брала с полок нужные товары и складывала их в чёрный пакет, который приносила с собой. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, она просто уходила из магазина, не оплачивая покупки.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о краже. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Если вина женщины будет доказана в суде, ей может грозить до двух лет лишения свободы.