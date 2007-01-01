Обнинск
+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Криминал

Житель Тарусы получил два года колонии за нападение на полицейского

Евгения Родионова
09.04, 17:25
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг, 9 апреля, прокуратура Тарусского района сообщила о вынесении приговора 51-летнему местному жителю.

По данным ведомства, он признан виновным в применении насилия к сотруднику полиции.

— В июле 2025 года мужчина находился в селе Волковское Тарусского района в состоянии алкогольного опьянения. На глазах у прохожих он оскорблял полицейских, используя нецензурную бранью, унижал их честь и достоинство. Когда его повезли в отдел, он не успокоился. Прямо в служебной машине он обхватил рукой шею сотрудника полиции, находившегося за рулём, и сдавил, - пояснили в прокуратуре.

Суд дал мужчине два года колонии общего режима.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+