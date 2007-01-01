Житель Тарусы получил два года колонии за нападение на полицейского

В четверг, 9 апреля, прокуратура Тарусского района сообщила о вынесении приговора 51-летнему местному жителю.

По данным ведомства, он признан виновным в применении насилия к сотруднику полиции.

— В июле 2025 года мужчина находился в селе Волковское Тарусского района в состоянии алкогольного опьянения. На глазах у прохожих он оскорблял полицейских, используя нецензурную бранью, унижал их честь и достоинство. Когда его повезли в отдел, он не успокоился. Прямо в служебной машине он обхватил рукой шею сотрудника полиции, находившегося за рулём, и сдавил, - пояснили в прокуратуре.

Суд дал мужчине два года колонии общего режима.