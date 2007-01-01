В Козельске осудят судебного пристава, обманувшего должника

В четверг, 9 апреля, прокуратура Козельского района сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении судебного пристава.

По данным ведомства, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

— В октябре 2023 года пристав без всяких оснований изменил бумаги по одному из дел и увеличил сумму долга 34-летнего местного жителя на 200 тысяч рублей. Затем он заменил законного взыскателя на двух посторонних людей - мужчину и женщину. Они не имели отношения к этому делу. Пристав ввёл их в заблуждение и убедил, что всё делает по правилам, - пояснили в ведомстве.

С декабря 2023 по февраль 2024 года он перевёл на счета этих граждан более 125 тысяч рублей из денег должника. Пристав получил доступ к счёту и потратил деньги как хотел.

Кроме того, он незаконно выписал постановление о взыскании исполнительского сбора. Должник заплатил ещё почти 20 тысяч рублей.

Преступление раскрыла служба безопасности УФССП.

Теперь приставу грозит ему до шести лет лишения свободы.