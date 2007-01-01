В Козельске осудят судебного пристава, обманувшего должника

Евгения Родионова
09.04, 12:12
В четверг, 9 апреля, прокуратура Козельского района сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении судебного пристава.

По данным ведомства, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

— В октябре 2023 года пристав без всяких оснований изменил бумаги по одному из дел и увеличил сумму долга 34-летнего местного жителя на 200 тысяч рублей. Затем он заменил законного взыскателя на двух посторонних людей - мужчину и женщину. Они не имели отношения к этому делу. Пристав ввёл их в заблуждение и убедил, что всё делает по правилам, - пояснили в ведомстве.

С декабря 2023 по февраль 2024 года он перевёл на счета этих граждан более 125 тысяч рублей из денег должника. Пристав получил доступ к счёту и потратил деньги как хотел.

Кроме того, он незаконно выписал постановление о взыскании исполнительского сбора. Должник заплатил ещё почти 20 тысяч рублей.

Преступление раскрыла служба безопасности УФССП.

Теперь приставу грозит ему до шести лет лишения свободы.

eyJpdiI6Inlza0FTL3pPRWhZUzgxTkVqUFM1TkE9PSIsInZhbHVlIjoiek1GdVZ0NXo0NzZlcFhtSlFTMnZOMnFTSlpWVzNNaEhYNk1ObGVtN0VBMExKQTE2NnB4Qms0N2pESEFEYWhxamtLdThoNzNOdSttZGZsQU1wbHQ3SzJBUnljdkNZV3pTY0I1VTdvNDV6WEwzOFJJZjJKbUo5UzJJZWFNa1hrdlFKT0M3N2pKVmQzMUMzTFlud3gvVlFZM2FodjVjMkFwVHk0L3RweFAvT2JhVlNoa3FORndLNWI4RDUzcDZWazNiZlp3TEdJellIajRNVWRkdHVuNE5zRFNvWllBcENvR0s1QjFEWkF4SnBRaFkxZTkxQ3UxaXNSMDFYUm52R1FKYVVkSjlyLytZZEtsWGxsQ1NwbWZEbjhQR241cWc2TWxoZVRFdmlYK1BvK3BySkg1NGpGd3REbEJWbUQ2TzEvK2JzU3JtazRkSVljS045WGFTYnJZcWF3NStQTDRSb1VQZkRGQ2lFdmRIcXNkbExHZktsMy9uT25yOXdPQnNmTy9ZRCtIOXlaQmRzVHZYM09Wdys4Ujd0NmVLdlh1UXo1eDZsTEVleHV2VlgyVjdrSEtLWnBUZDVKbkc4WDhCTUxadSIsIm1hYyI6IjMxYWQzYTY1ZThmNmJiOWUzOTg4NzI1ZWMwMTkyZjk0OTNlZTE2YWIyMTAwNjA4ZTkxMWZkNjJlZGFkMmE1NDIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Im0zdjhmeFpDK1o5MituNTJER0Fxemc9PSIsInZhbHVlIjoib1M1cWRCMWhyMy93ajRBMU1PUjJoajFtdThvUVJqQkp1U1V1Wm5jNXBPNEhoTmZFbFdSRmhPTWduNmxSY3JXeFJ2R2hFSHNjNVZCNEtZam1xODVkNVFVaTF1VDdpd3lTbGc5eFpWWVJGTWN2UnlJMCs2WjlzOHgyd1k2NjJTa2l4VWp6b2g0a3l2SGNqOHo2Y0xJQkVwZHJnamd3bTA2cTJwTnU1eEZ2Q3FGbkpxN3MwajZQWXdhVmlUOUppdUZPV2ZTemlYRmRLK01HM2Q3REhDMTd2SnlHVmN1SEt5NEhVZ3p0WjNiUHA2NHpwSHZaOHJNc3BrSmdnUk5ac0ZrOTJjeFE0c2prWk9KaE1hOWVxZStPenVCZnQ4RFFMVGFCUGRneVpDdEQxZ1NJWXNEY1FzTHBkUXpod3lJMEN4UEtIbmdaY3QzQjRieG9QWlo5S0orS2NPcDhQdGlERWdpamdIZXpWWkpoSHk1YjVNQS9Ud0NqOWJ2TUp0amkzSUxGOTdtS1lpYTFxT1IyYnI5SE9Bd2UxUHAwRDgzdlMvdWIzS3Z3bWtRelhIRWhtcHRLdDdSWTJybGN5bGlZOWJuOSttQUZhRXJGbTVhMEdCOFJObmNGQ3hjeUZYY21uR25jVUtzN2hKNjNUd21lS2duOW9TQnNxZ1hydGhmNnNxM0xZSitQWWpCSDdydStKbSszd3RkZzhsZFNGazJMa3VoQXNMbGVWVkEzdVdPd1k3VCtDY3JkcWtwN0xSR2R4b2J3Qk0vTnkyTHh1K0FhOGwxMkdkYVJBWlNROWN1My9JN2dEU1dmOWh3ZzQraG5mVEM2QjRBS0dsVTB2ZHVtNnd0ZCIsIm1hYyI6ImYxMmUzYTdiZjIwNDk0NDZiNTU2ZjQ2MmRiN2Q1Zjk1ZWM5N2FhYjczYzM3MWRiNTg0NGNjYjA4NWI5MzExMmUiLCJ0YWciOiIifQ==
