Жителя Смоленска осудят за кражу оборудования телекоммуникационной компании
В четверг, 9 апреля, прокуратура города Калуги сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Смоленска.
По данным ведомства, он обвиняется в краже имущества в составе организованной группы.
— Трое жителей Смоленка приехали в Калугу, чтобы похитить дорогостоящие детали телекоммуникационной компании. Они взломали замки и проникли в здание компании. Они взломали замки и проникли в здание компании. Нужного им имущества на месте не оказалось, поэтому они украли оборудование видеонаблюдения с поста охраны, - пояснили в прокуратуре.
Двое соучастников проходят по отдельным уголовным делам.
Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
