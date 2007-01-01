Жителя Смоленска осудят за кражу оборудования телекоммуникационной компании

В четверг, 9 апреля, прокуратура города Калуги сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Смоленска.

По данным ведомства, он обвиняется в краже имущества в составе организованной группы.

— Трое жителей Смоленка приехали в Калугу, чтобы похитить дорогостоящие детали телекоммуникационной компании. Они взломали замки и проникли в здание компании. Нужного им имущества на месте не оказалось, поэтому они украли оборудование видеонаблюдения с поста охраны, - пояснили в прокуратуре.

Двое соучастников проходят по отдельным уголовным делам.

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.