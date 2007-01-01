В Калуге сотрудница МРЭО попалась на превышении должностных полномочий
В четверг, 9 апреля, Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела.
- По версии следствия, инспектор калужского регистрационного отделения ГИБДД приняла от посторонних лиц документы с поддельными подписями, что привело к утрате реальным владельцем права собственности на автомобиль, - заявили в СК.
В Управлении МВД по Калужской области уточнили, что преступление произошло в период с октября 2020 года по ноябрь 2023 года.
- При подтверждении вины, должностное лицо будет уволено из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, - заявили в полиции.
