В Калуге сотрудница МРЭО попалась на превышении должностных полномочий

В четверг, 9 апреля, Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела.

- По версии следствия, инспектор калужского регистрационного отделения ГИБДД приняла от посторонних лиц документы с поддельными подписями, что привело к утрате реальным владельцем права собственности на автомобиль, - заявили в СК.

В Управлении МВД по Калужской области уточнили, что преступление произошло в период с октября 2020 года по ноябрь 2023 года.

- При подтверждении вины, должностное лицо будет уволено из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, - заявили в полиции.