Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
В Калуге сотрудница МРЭО попалась на превышении должностных полномочий
Криминал

В Калуге сотрудница МРЭО попалась на превышении должностных полномочий

Дмитрий Ивьев
09.04, 09:06
0 1192
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг, 9 апреля, Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела.

- По версии следствия, инспектор калужского регистрационного отделения ГИБДД приняла от посторонних лиц документы с поддельными подписями, что привело к утрате реальным владельцем права собственности на автомобиль, - заявили в СК.

В Управлении МВД по Калужской области уточнили, что преступление произошло в период с октября 2020 года по ноябрь 2023 года.

- При подтверждении вины, должностное лицо будет уволено из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, - заявили в полиции.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
13 оценили
23%
0%
38%
8%
0%
31%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+