Криминал

В Калуге продавца заподозрили в краже денег из магазина

Дмитрий Ивьев
09.04, 08:38
В полицию обратились представители одного из городских магазинов из-за пропажи выручки на сумму более 160 тысяч рублей.

Оперативники вычислили подозреваемого. Им оказался 23-летний местный житель, который работал в салоне продаж и по должности принимал оплату от покупателей, рассказали 9 апреля в УМВД по Калужской области.

По версии следствия, когда клиент делал крупную покупку, продавец предложил ему перевести деньги не в кассу магазина, а на сторонний банковский счёт, который он сам и указал. После того как средства поступили, молодой человек забрал их себе и потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье о присвоении чужого имущества. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Если вина молодого человека будет доказана в суде, ему может грозить до двух лет лишения свободы.

