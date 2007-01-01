Жительница Жукова отправится в колонию за убийство сожителя

В среду, 8 апреля, прокуратура Жуковского района сообщила о вынесении приговора 29-летней местной жительнице.

По данным ведомства, она признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

— В декабре 2025 года в квартире одного из домов она выпивала с сожителем. Между ними возник конфликт. Женщина пырнула его ножом в правое бедро, повредив глубокую артерию. Мужчина умер на месте от кровопотери, - уточнили в прокуратуре.

Суд дал женщине шесть лет шесть месяцев исправительной колонии общего режима.