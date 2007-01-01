Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Жительница Жукова отправится в колонию за убийство сожителя
Новость дня Криминал

Жительница Жукова отправится в колонию за убийство сожителя

Евгения Родионова
08.04, 12:34
0 304
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 8 апреля, прокуратура Жуковского района сообщила о вынесении приговора 29-летней местной жительнице.

По данным ведомства, она признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

— В декабре 2025 года в квартире одного из домов она выпивала с сожителем. Между ними возник конфликт. Женщина пырнула его ножом в правое бедро, повредив глубокую артерию. Мужчина умер на месте от кровопотери, - уточнили в прокуратуре.

Суд дал женщине шесть лет шесть месяцев исправительной колонии общего режима.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+