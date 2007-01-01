Житель Канищево получил три года колонии за избиение знакомого ножом
В среду, 8 апреля, прокуратура Калужской области сообщила о вынесении Калужским районным судом приговора 35-летнему местному жителю.
По данным ведомства, он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
— В декабре 2025 года ночью мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился вместе со своим знакомым в квартире одного из домов на улице Новой в деревне Канищево. Между ними возникла ссора. Мужчина пырнул знакомого в грудь ножом и повредил ему левое лёгкое, - пояснили в прокуратуре.
Пострадавшему успели оказать помощь.
Суд дал мужчине три года исправительной колонии общего режима.
