Главная Новости Криминал Жителя Канищево посадили на три года за удар знакомого ножом
Житель Канищево получил три года колонии за избиение знакомого ножом

Евгения Родионова
08.04, 10:33
В среду, 8 апреля, прокуратура Калужской области сообщила о вынесении Калужским районным судом приговора 35-летнему местному жителю.

По данным ведомства, он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

— В декабре 2025 года ночью мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился вместе со своим знакомым в квартире одного из домов на улице Новой в деревне Канищево. Между ними возникла ссора. Мужчина пырнул знакомого в грудь ножом и повредил ему левое лёгкое, - пояснили в прокуратуре.

Пострадавшему успели оказать помощь.

Суд дал мужчине три года исправительной колонии общего режима.

