Главная Новости Криминал В Медынском районе мигрант попался на взятке
В Медынском районе мигрант попался на взятке

Евгения Родионова
08.04, 09:40
В среду, 8 апреля, прокуратура Медынского района сообщила о заключении под стражу 26-летнего иностранного гражданина, подозреваемого в даче взятки сотруднику полиции.

По данным ведомства, мужчина хотел помочь двум своим знакомым. Их должны были привлечь к административной ответственности и депортировать. Чтобы этого не случилось, он лично передал полицейскому 40 тысяч рублей.

Полицейский пресек незаконные действия.

Возбуждено уголовное дело. Расследование на контроле у прокуратуры района.

