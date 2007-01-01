В Медынском районе мигрант попался на взятке

В среду, 8 апреля, прокуратура Медынского района сообщила о заключении под стражу 26-летнего иностранного гражданина, подозреваемого в даче взятки сотруднику полиции.

По данным ведомства, мужчина хотел помочь двум своим знакомым. Их должны были привлечь к административной ответственности и депортировать. Чтобы этого не случилось, он лично передал полицейскому 40 тысяч рублей.

Полицейский пресек незаконные действия.

Возбуждено уголовное дело. Расследование на контроле у прокуратуры района.