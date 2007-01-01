Калужские пенсионеры отдали курьеру мошенников 4,4 миллиона рублей

Следователи полиции Дзержинского района завершили расследование нескольких уголовных дел о мошенничестве, жертвами которых стали пожилые жители района, рассказали 8 апреля в полиции.

В одном из случаев пенсионерке позвонил неизвестный. Женщина услышала в трубке плачущий женский голос, очень похожий на голос её дочери. Собеседница рассказала, что попала в ДТП и теперь ей грозит уголовное дело. Но если сразу выплатить компенсацию, то пострадавшие не станут обращаться в полицию. Эти слова подтвердил другой мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов.

Испугавшись за дочь, пенсионерка под диктовку звонивших написала заявление и приготовила более 560 тысяч рублей. Деньги она отдала курьеру, который пришёл к ней домой. Только после его ухода вернулась настоящая дочь, и тогда женщина поняла, что её обманули.

Сотрудники уголовного розыска вычислили курьера. Им оказался 21-летний житель города Людиново. Как выяснили оперативники, молодой человек познакомился в интернете с девушкой, которая предложила ему лёгкий заработок. Он согласился и вышел на связь с организаторами схемы. По их указанию парень приехал к пенсионерке, забрал деньги, отвёз их в Москву и перевёл на нужные реквизиты, оставив себе лишь небольшую часть в качестве зарплаты.

Следствие доказало, что этот молодой человек причастен к шести таким эпизодам. В общей сложности пожилые люди потеряли из-за его действий более 4,4 миллиона рублей.

Сейчас материалы дела переданы в суд, который и вынесет окончательное решение по этому делу.